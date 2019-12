Det fremkommer i en børsmelding torsdag.

I november annonserte partnerne som eier Ærfugl-prosjektet at de vil akselerere utbyggingsplanene av fase to av prosjektet, og dermed ha Ærfugl klar tre år før den opprinnelige planen.

Nå er målet å starte produksjonen fra fase to i løpet av første halvår av 2020. Dette er før fase 1 av prosjektet har kommet i produksjon, og i den forbindelse har Aker BP nå tildelt flere kontrakter.

Feltet er lokalisert om lag 210 kilometer vest for Sandnessjøen i Norskehavet.

50-150 millioner dollar

Subsea 7 er tildelt en “betydelig” kontrakt fra Aker BP i størrelsesordenen mellom 50-150 millioner dollar, tilsvarende mellom 455 millioner og 1,36 milliarder kroner. Kontrakten omfatter ingeniør- og leveransearbeid (EPCI), og Subsea 7 skal levere sin «Electrically Heat Traced Flowline»-teknologi (EHTF) fra subsea-lokaliseringen til den eksisterende Skarv-infrastrukturen som ligger 13,5 kilometer unna.

Prosjekteringen vil påbegynnes umiddelbart ved Subsea 7 sine kontorer i Stavanger. Produksjonen av EHTF-teknologien vil foregå på Subsea 7 sin base i Vigra med oppstart offshore mellom 2020 og 2021.

– Stor verdi

Samtidig annonserer Aker Solutions at selskapet er tildelt kontrakt av Aker BP for å levere selve subsea-produksjonssystemet som innbefatter brønnhoder, vertikale juletrær, strukturer, kontrollsystemer, en tilkoblingsmodul og 30 kilometer med kabler. Denne kontrakten har en verdi på 700 millioner kroner, og vil bli bokført i fjerde kvartal med leveranse i 2020, ifølge Aker Solutions.

– Subsea-alliansen mellom Aker solutions, Subsea 7 og Aker BP har allerede vist stor verdi gjennom en serie subsea-leveranser. Et nært samarbeid mellom partene er medvirkende til å gjøre både fase en og dase to av Ærfugl-prosjektet til en suksess, sier Egil Bøyum, direktør for nye feltutbygginger (Greenfield projects) i Aker Solutions i en uttalelse.

Partnerne i Ærfulg-prosjektet er Equinor, Wintershall DEA, PGNiG og Aker BP.

Ærfugl (tidligere Snadd) skal kobles opp mot Skarv-feltet i øst. Investeringen er på 8,5 milliarder kroner, en reduksjon på to milliarder fra den opprinnelige planen.