– Bergen har sterke kompetansemiljøer innen visualisering, matematikk, økonomi og optimering. I tillegg er det etablert en ny nordisk klynge for spillutvikling som har hovedkontor i Bergen, sier Jarle Hodne, som er kommunikasjonsrådgiver i BKK.

I skjæringspunktet mellom disse fagmiljøene mener BKK det ligger spennende muligheter for utvikling av nye tjenester også til industrien. Det er i første omgang Evanger kraftverk BKK vil bruke som teststasjon.

Visualisering av nøkkeldata

Ti proffe lag av spillutviklere, designmiljø og studenter deltar på GameJam i Bergen.

– Vi møter dem over tre enkeltdager med finale i Media City Bergen torsdag 21. november. Om dette blir en suksess, kan det bli aktuelt å ta i bruk nye løsninger også for andre av våre kraftverk, sier Hodne.

BKK tror det er mulig å visualisere nøkkeldata for å gjøre det lettere å ta de riktige beslutningene.

– Vi må hele tiden gjøre optimale valg for å styre produksjonen av vannkraft på en best mulig måte. Til grunn for valgene ligger data for magasinbeholdning, nedbør, temperatur, forbruk, prisforventninger og en rekke andre faktorer, sier seksjonssjef Kjetil Trovik Midthun.

Han er ansvarlig for fagmiljøet som styrer produksjonen av BKKs kraftverk.

– Vi har veldig avanserte systemer, men er nysgjerrige på om spillutviklere og designere kan hjelpe oss med å gjøre dem enda mer brukervennlige.

Midthun sier at nye verktøy kan gjøre det enklere å følge med på store variasjoner i tilsigsmønster og bevegelser på markedssiden.

– Equinor er et selskap som har tatt i bruk spilliknende løsninger i industrien til blant annet boreplanlegging. Vi ser også for oss at det ligger muligheter her.

– Store verdier i små forbedringer

– Vi vet ikke nøyaktig hvordan morgendagens systemer kommer til å se ut, men det kan ligge store verdier i å gjøre selv små forbedringer i produksjonstilpasningen vår, sier Midthun.

GameJam arrangeres av NEW og Deloitte Digital. Ved siden av BKK deltar Waste IQ (Bir) med et case, basert på sin digitale plattform som samler data fra ulike deler av et avfallsselskap og gjør dem tilgjengelig for alle som har behov for slike data.

Her er lagene som skal løse casene for BKK og Bir: AlfGundersen, Goontech AS, MYREZE, Nagelld – teknisk 3d visualisering og animasjon, Rain Games, Rainfall AS, Sonat AS, Stormgeo, Turbo Tape Games, Vizrt.

Prosjektet involverer også Innovasjon Norge. De deltar blant annet i juryen.