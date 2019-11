Kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund, Christine Korme, sier til avisen at alle de kidnappede er filippinske statsborger.

Rederiet melder om kapringen på sine nettsider.

«Bonita» seiler under norsk flagg, under NIS, og har Grimstad som sin hjemmehavn.

Ifølge DN ble skipet bordet utenfor havnen til Cotonou i Benin 28. oktober. Her ble åtte medlemmer av besetningen og kapteinen tatt til fange av piratene. Mannskapet som var igjen sendte nødvarsel og varslet lokale myndigheter.

– Etterforskning pågår. Marinen gjennomfører daglige patruljer på sjøen. Samtidig så har overvåkningen i området blitt ytterligere styrket, står det i en pressemelding fra havnemyndighetene som Benin WebTV News har gjengitt, skriver E24.

Besetningsmedlemmenes familie skal være informert

I følge rederiets sider har de opprettet et kriseteam som har kontakt med lokale myndigheter. Om det er kontakt med piratene, og om de har stilt krav til rederiet, er enda ikke kjent.

– Av hensyn til mannskapet ønsker ikke rederiet å kommentere saken ytterligere, skriver DN.

Familiene til skipets besetning skal være informert om situasjonen.

Ugland er et norsk shippingrederi som er basert i Grimstad. Selskapets administrerende direktør er Øystein Beisland og det er Knut N Tønnevold Ugland som i hovedsak er eier av rederiet.

Selskapet eier og opererer hovedsaklig 16 bulkskip, men har også fire tankskip og andre fartøyer.

– Økning i piratvirksomhet i Benin

I følge The International Maritime Bureau (IMB) var det i fjor 72 rapporterte angrep på handelsskip.

I slutten av juni skrev The Economist at det hadde vært 30 kapringer i 2019.

Ifølge The International Maritime Bureau sin kvartalsrapport for tredje kvartal i år har det vært en økning i antall pirathendelser i Benin.

I fjor ble det rapportert fem hendelser. I 2019 har det skjedd én hendelse hvor seks besetningsmedlemmer ble kidnappet.

– Tidligere hendelser viser at piratene i dette området er godt bevæpnet og voldelige. I noen tilfeller har det blitt avfyrt skudd, skriver byrået i sin rapport.

Norsk skip forsøkt kapret i 2011

Også i 2011 ble et norsk skip forsøkt kapret av pirater utenfor kysten av Benin. Det Kypriotiske skipet «Matheos 1» ble angrepet av pirater da det skulle laste drivstoff til det norske skipet «Northern Bell.

De samme piratene skal ifølge Reuters forsøkt å kapre også det norske skipet, men mislyktes da besetningen hadde låst seg inne i maskinrommet.

Samme år ble det kjent at kapring av handelsskip i Guineabukta var et verdensomspennende problem. I 2012 nådde det sin topp på 966 kapringer på et år, og i 2013 falt det kraftig ned til 100 kapringer. Siden har nivået vært mindre.