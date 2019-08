Det er gjennom Shell Ventures energigiganten har gått inn i den norsk-canadiske batterileverandøren Corvus Energy.

Transaksjonen fant sted i juli, forteller administrerende direktør i Corvus Energy, Geir Bjørkeli.

– Vi er stolte over at Shell kjøper seg inn. Dette er noe vi har jobbet med en stund, og det som er kjekt er at det er de som har kommet til oss, sier han.

Ukjent sum

Han vil ikke ut med hvor stor andel Shell har kjøpt, eller hva de betalte for den.

– Men beløpet var relativt stort, så vi er fornøyde, sier han.

Pengene skal gå til videreutvikling av selskapet.

– Fabrikken er finansiert. Nå skal vi fortsette med produktutvikling, sier Bjørkeli.

– Større marked

I november i fjor ble det klart at Corvus etablerer seg i Vinmonpolets gamle hovedlager på Midtun i Bergen. Der skal de blant annet sette sammen batteripakkene til Havila Kystrutens nye skip, og sikter seg inn mot markedet for cruiseskip.

Bjørkeli sier at alle robotene er ankommet, og at de er i rute til åpningen femte september i år.

Shell vil få en representant i styret til selskapet.

– Det er vi fornøyde med. Vi ønsker aktive eiere, sier Bjørkeli, som ser store fordeler med å få dem på eiersiden.

– Det betyr at vi kan nå ut til et enda større marked. Vi vil fortsette hybridiseringen av offshorefartøy og samtidig ta teknologien i bruk på flere rigger og plattformer, sier han.

Vannes ut

På eiersiden i Corvus Energy fra før finner vi blant andre Equinor, Hydro og Bw.

– Det er ingen aksjonærer som går ut. De blir bare utvannet, sier Bjørkeli.

Kirk Coburn, investeringsdirektør hos Shell Ventures, sier de gleder seg over å bli medier i Corvus.

– Hvordan transportsektoren utvikler seg vil ha stor betydning for tiltak for å møte den todelte utfordringer med høyere energietterspørsel og å håndtere klimaendringer. Transport står for mer enn en fjerdedel av verdens energiforbruk, skriver Coburn i en e-post.

– Corvus er markedsledende og fortsetter å opprettholde posisjonen i et marked i høy vekst. Selskapet oppnådde imponerende salgsvekst i fjor og er godt posisjonert for å opprettholde veksten, legger han til.

– Hvordan vil Shell dra nytte av en eierandel i Corvus?

– Corvus’ teknologi kan benyttes på en rekke områder i Shells virksomhet.

-Vi jobber med selskapet for å finne ut hvordan teknologien kan være med på å hybridisere flåten vår, sier Coburn.

– Hvordan vil dere påvirke selskapets utvikling?

– Vi mener Corvus leder an i å tilby løsninger som reduserer kostnader og utslipp. Vi bidro med kapital for å hjelpe selskapet å utvikle seg raskere.

Heller ikke Coburn vil ut med hvor stor andel Shell har kjøpt.