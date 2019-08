Mandag kom nyheten at tre av Hurtigrutens skip skal bygges om til hybride ekspedisjonscruise-skip. Det betyr at de får installert batteripakker som skal gjøre det mulig for skipene å seile uten fossil energi i kortere perioder.

Les også: Hurtigruten bygger om tre skip til hybride fartøy

De «nye» skipene, som etter planen skal seile langs norskekysten fra 2021, har fått navnene MS «Maud», MS «Otto Sverdrup» og MS «Eirik Raude».

– Skipene vil bli som nye, stedene vi utforsker er nye, og teknologien om bord er banebrytende. Derfor er det også naturlig at skipene får helt nye navn der vi viderefører arven etter våre store oppdagere, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en melding.

Les også: Denne fergen bruker strøm for 150 kroner per tur

Klikk på faktaboksen under for å lese mer om batterier til sjøs

Fakta Forlenge Lukke Batterier til sjøs Ifølge en fersk rapport fra DNV GL vil en tredjedel av alle verdens skip ha batterier om bord innen 2050.

DNV GL er primært et klasseselskap, som godkjenner løsninger om bord på skip. Siden 2012 har selskapet gitt klasseregler for bruk av litiumbatterier om bort på fartøy.

I den ferske rapporten anslår de imidlertid at bare fem prosent av energiforbruket vil dekkes av batterier i 2050.

For short sea-flåten, nærskipsfarten, anslår de imidlertid at 11 prosent av energiforbruket vil dekkes av batterier.

DNV GL mener de fleste batteriene vil inngå i hybridløsninger.

I dag er mer enn 200 helektriske og hybridskip i operasjon eller i bestilling.

De slår fast at installering av batterisystemer, og erstatning av systemene etter 8 – 10 år, er betydelig mer kostbart enn tradisjonelle dieselmotorer. Og tar en med kostnadene knyttet til infrastruktur rundt ladepunkter på landsiden er kostnadene enda høyere.

– Det vil sannsynligvis bli vanskelig å få igjen investeringen utelukkende gjennom prisforskjellen mellom elektrisitet og drivstoff, skriver de i rapporten. Kilde: DNV GL

Produseres fra «robotfabrikk» i Trondheim

Det er elektrogiganten Siemens som sikret seg kontrakten på levering av batteripakker, energistyringssystem og turtallsregulerte «thrustere». Batteriene skal produseres i Siemens sin helt ferske batterifabrikk i Trondheim.

Det bekrefter Stian Thorsrud, kommunikasjonssjef i Siemens Norge, til Sysla.

Elektro-konsernet har fått kontrakt på levering til ett av skipene, men har Hurtigruten har opsjon på levering til de to andre også.

Les også: Det hemmelige batteriprosjektet startet i en brannsikker container

De tre skipene vil også bli rigget for landstrøm slik at de kan ligge til kai uten å ha fossildrevne motorer i gang.

Kommer ingen vei utenom

Batteriene sørger for mulighet for utslippsfri seiling i kortere perioder. Det vil komme godt med for Hurtigruten, om de ønsker å seile i norske fjorder. I mai i fjor vedtok nemlig Stortinget at cruiseskip og -ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder så snart det er teknisk mulig, og senest innen 2026.

Les også: Skal bygge gigantiske batterier til cruiseskip

Også Havila sine nye Kystruteskip blir utrustet med batteripakker nettopp av denne grunn, men de har valgt konkurrenten Corvus Energy som sin batterileverandør.

Den norsk-kanadiske batteriprodusenten skal produsere Havilas 43 tonn tunge batteripakker fra sin hypermoderne robotfabrikk som åpner i Bergen denne høsten.

Rigget for storproduksjon

– Vi kan produsere batterier til flere hundre skip hvert år i denne fabrikken, fortalte Torstein Sole-Gärtner, som er ansvarlig for batterifrabrikken til Simenes i Trondheim, til Sysla i fjor høst.

I mai i 2017 meldte selskapet at de ville investere 100 milioner i en helrobotisert batterifabrikk i Trondheim.

Konglomeratet har tilstedeværelse i 190 land og 370.000 ansatte verden over.

– Vil spille en betydelig rolle

– Det har en strategisk verdi for oss å bygge dette i Norge. Det finnes en rekke land i verden som har kompetansen og lavere kostnader, men de fleste utfordringene i denne industrien ligger i skjæringspunktet mellom produkt, teknologi og produksjon. Der kommer vi godt ut, sa Sole-Gärtner til Sysla.



Sole-Gärtner ønsket ikke å gå ut med detaljene i ordreboken sa Sysla var på besøk.

Det som var kjent fra før var at Siemens allerede har levert batterier til fire ferger. Når passasjerfergen Color Hybrid leveres, blir det med 65 tonn batterier fra Siemens.

En stor del av Fjord1 sitt nybyggsprogram har de også vunnet kontrakter på – 23 i tallet.

Det utgjør en betydelig andel av de 70 elfergene det forventes at vi vil ha i Norge innen utgangen av 2021. I tillegg kommer nå ordren fra Hurtigruten.

DNV GL anslår at en tredjedel av alle verdens fartøy vil ha batteri om bord i 2050.

Sole-Gärtner har ambisjoner om at en stor del av disse vil leveres fra Trondheim.

– Vi vil ha en betydelig rolle her. Nå er det en boom i elfergemarkedet her til lands, men vi vil og vise resten av verden at dette ikke bare er en teknologi som er morsom, men også lønnsom, sa han den gang.