Klokken 18.40 torsdag kveld ble det meldt om brann om bord i en batteriferge ved Halsnøy i Kvinnherad. Tilsammen 12 personer ble evakuert fra fartøyet da brannen oppstod.

Fredag morgen ble situasjonen igjen dramatisk da minst ett av fergens batterier eksploderte.

– Vi hadde bokstavlig talt håpet at situasjonen skulle kjøle seg ned over natten, så eskaleringen nå på morgenkvisten kom overraskende på oss, forteller Inge Andre Utåker fra fergeselskapet Norled til BT.

Den ti år gamle fergen MF «Ytterøyningen» ble bygget om til en elektrisk hybridferge med batterier av selskapet Westcon i 2018.

Viseadministrerende direktør i Norled, Lars Jacob Engelsen, sier til Sysla at det er for tidlig for dem å gå inn på årsaken til brannen.

– Brannen vil selvsagt bli gransket av flere parter. Vårt fokus akkurat nå er å håndtere situasjonen, sier han.

Corvus Energy satt stab i går kveld

Batteriene om bord er levert av Bergensselskapet Corvus Energy.

Norled har tilkalt leverandørene til stedet slik at de kan være blant de første inn for å lete etter brannårsaken.

– Vi har en god dialog med Corvus Energy og etablerte den dialogen tidlig i går kveld. Corvus er også på vei til stedet, bekrefter Engelsen.

Administrerende direktør i Corvus Energy, Geir Bjørkeli, bekrefter til Sysla at de satt stab i går kveld. De stiller med tilgjengelig personell til brannvesen og rederiet i dag.

– Vi har sendt ned teknisk personell til å bistå i arbeidet, bekrefter Bjørkeli til Sysla.

Også Westcon, som stod for en stor ombyggingsjobb av fergen i 2018, har sendt personell til stedet. Det bekrefter Gunvald Mortvedt, daglig leder ved Westcon Power & Automation.

Ingen av dem ønsker å si noe mer om situasjonen på det nåværende tidspunkt.

Slukkesystemet fungerte

Teknisk direktør i Norled, Sigvald Breivik, forteller at rommet hvor batteriene er plassert har et automatisk brannslukkesystem som ble utløst da brannen startet.

– Brannslukkesystemet fungerte slik det skulle, sier han til Sysla.

Slukkesystemet i batterirommet på fergen er et gass-slukkesystem som skal kvele en eventuell brannutvikling.

Breivik forteller at Bergen Brannvesen har sendt brannbåt fra Bergen til stedet, og at det er kjemikaliedykkere på vei.

– Vi har satt beredskapsorganisasjon i Bergen og Stavanger, men det er redningsetatene som nå tar seg av situasjonen, forteller Breivik.

Han har håp om at de kan finner ut mer om hva som har skjedd allerede fredag.

– Vi håper at vi i løpet av dagen kan finne ut mer av årsaken til brannen. Akkurat nå er det ikke mulig å entre rommet der brannen startet, sier han.

Sjøfartsdirektoratet: – En alvorlig situasjon

Sjøfartsdirektoratet ble informert tidlig om ulykken, og har uttrykt ønske om å delta i granskningen av brannen. Dette er den første brannen i en batteriferge som direktoratet har registrert.

– Vi har folk på vei til stedet. Så snart vi får gå om bord i fartøyet vil vår faglige ekspertise undersøke og lete etter årsaken til at dette har skjedd, sier Kari Stautland i Sjøfartsdirektoratet.

Hun forteller at det ikke er uvanlig at Sjøfartsdirektoratet ønsker å delta i undersøkelser av slike hendelser.

Spesielt viktig blir det å få klarhet i om nødvendige tiltak for å unngå brannspredning har virket. Dette gjelder spesielt i båter som er utstyrt med batterirom.

– En brann er alltid alvorlig og noe vi tar på alvor, men her ønsker vi å gå om bord for å se at barrierene har fungert som de skal, sier Stautland.