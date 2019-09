Sjøfartsdirektoratet overså brannfarlig vegg i fartøyet. Så tok «Astrid Sofie» fyr og sank.

Seinere på dagen observerte kapteinen at tre skjermer til systemet for trålsensorene som var i styrehuset, ble svarte. Rett etterpå varslet systemene om brann i verkstedet.

Resten av besetningen ble varslet, som skal ha forsøkt å slukke brannen.

Kort tid seinere sendte kapteinen ut nødmelding om at mannskapet måtte evakuere på grunn av overtenning.

– Alle handlet kjapt, korrekt og gjennomførte slukkeforsøk, nedstengning og evakuering etter alarminnstruks ombord, sier Kjellby.

Båten ligger nå på rundt 200 meters dyp. Kommisjonen har derfor ikke hatt mulighet til å inspisere båten, som gjør at jakten på brannårsaken er utfordrende.

– Hvis vi kunne ha hevet båten, ville vi uansett funnet en utbrent båt, sier Liseth.

Kommisjonen er likevel sikre på at brannen enten startet i verkstedet eller i det tekniske rommet i båten, ifølge Liseth.

Silseth peker på to mulige kilder til at brannen oppsto:

I tillegg var det en lettvegg av kryssfinér som skilte verkstedet med brennbart materiale fra det tekniske rommet i båten.

– Uansett hvor brannen oppsto, bidro lettveggen til rask spredning av brannen, sier Liseth.

Sjøfartsdirektoratet har i etterkant av ulykken opplyst av godkjenningen av brannsikkerheten om bord var feil.

I rapporten kommer det frem at lettveggen aldri skull vært godkjent. Likevel fikk fartøyet nytt fartssertifikat av Sjøfartsdirektoratet da rederiet flagget båten til Norge fra Danmanrk. Veggen av kryssfinér var ikke på tegningene av båten som direktoratet godkjente.

Det ble heller ikke oppdaget at nødtavle og nødkraftbatteriene sto i samme rom, som ikke er i henhold til kravene.

– Det er for tidlig å kommentere årsakene til at det har skjedd en mulig feil fra vår side, sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus.

Han sier direktoratet vil kalle inn til et møte internt der rapporten vil gjennomgås sammen med fagpersoner i direktoratet.

– Vi har kontinuerlig fokus på at tilsynet blir gjennomført på en skikkelig måte. Men det kan skje menneskelig feil eller så kan feil ved våre rutiner bli avdekket, sier han.

Sjøfartsdirektoratet har endret rutinene sine etter ulykken, og har presisert i sjekklisten som blir brukt under tilsyn av nødkraftkilder skal lokaliseres, ifølge rapporten fra kommisjonen. Direktoratet har derfor ikke mottatt sikkerhetstilråding fra SHT etter ulykken.

– Kan ikke være paranoid

Det er først og fremst reders ansvar å sørge for at et fartøy er bygd etter kravene. Mandalitten Bjørn Kjellby var ikke klar over at veggen var brannfarlig da han kjøpte båten. Han sier firmaet hadde bistand av både byggeverft og separat verft da båten ble flagget inn.

– Man må forvente at en båt som er helt ny er bygget etter standardene. Man skal være rimelig paranoid om man må begynne å kutte hull i veggene for å sjekke om det er brukt riktig materiale, sier Kjellby.

Liseth i havarikommisjonen er enig med Kjellby om at det kan være vanskelig å oppdage mangler.

– Det er i utgangspunktet reders ansvar å sørge for å båten er i henhold til kravene, men det er ikke gitt at hvilken som helst eier kan avdekke dette selv. Man kan man få noen til å bistå ved kjøp av nytt fartøy for sikre at kompetansen er på plass, sier Liseth.

BK Fisk har skaffet seg en ny tråler etter ulykken. Samme mannskap som var om bord «Astrid Sofie» jobber om bord denne, ifølge Kjellby.

I rapporten kommer det også frem at rederiet ikke hadde hatt brannøvelser, og har fått en sikkerhetstilråding som følge av dette. Dette skal ikke ha påvirket hvordan mannskap handlet da brannen brøt ut.

– Det var en uhyggelig opplevelse, men vi er veldig glade det gikk så godt som det gjorde. Nå ser vi fremover og fokuserer på en sunn, sikker og fornuftig drift, sier Kjellby.