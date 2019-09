Equinor har signert en intensjonsavtale med China Power International Holding om å samarbeide om havvind i Kina og Europa.

Les mer: Equinor skal utvikle verdens største havvindpark

Avtalen åpner også for et eventuelt utvidet samarbeid, skriver selskapet i en pressemelding.

Kina vil bli størst på havvind

– Kina øker raskt bruken av fornybare energikilder og naturgass. Landet satser for fullt på å bli verdens største marked for havvind innen 2030. Som en stor aktør innen havvind ser Equinor frem til å samarbeide med CPIH om å utvikle havvind, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, i meldingen.

Les også: Equinor vil bygge ut vindkraft for 27 milliarder utenfor USA

Administrerende direktør for CPIG, Jua Tian, sier selskapets strategi er å bli en ledende leverandør av energi globalt.

Langsiktig samarbeid

– Intensjonsavtalen mellom CPIH og Equinor er et stort steg videre for begge selskaper inn i nye markeder for fornybare energikilder og mot et langsiktig strategisk samarbeid. Vi er overbevist om at samarbeidet mellom CPIH og Equinor i Kina og Europa vil tilføre bransjen omfattende erfaring, kunnskap og ekspertise, sier Tian.

Intensjonsavtalen ble undertegnet i Beijing onsdag.