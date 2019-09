De siste årene har Brasil seilt opp som det kanskje viktigste landet utenfor Norge for Equinor. Betydningen manifesterte seg da Brasil i fjor ble tatt inn som eget område i selskapets konsernledelse. Margareth Øvrum, som har sittet i konsernledelsen siden 2004, fikk jobben med å lede satsingen i landet.

I fjor fortalte Equinor også at det skal investeres 125 milliarder kroner i Brasil fram mot 2030.

– Det er store muligheter i Brasil og vi kommer til å ha stor vekst Fram mot 2030 kan vi femdoble vår produksjon i landet. Og det er bare det vi allerede har – det kan bli enda mer, sier Øvrum i en fersk episode av podkasten Det vi lever av.

I dag produserer Equinor om lag 100.000 fat daglig i Brasil og har om lag 600 ansatte i landet – hvorav om lag 10 prosent norske.

Lenge var det relativt komplisert for utenlandske bedrifter å drive virksomhet i Brasil. Blant annet ble det stilt strenge krav til lokalt innhold i kontrakter. De siste årene er imidlertid regelverket myket opp. Det er noe av grunnen til at Equinor og andre norske bedrifter kan satse for fullt i Brasil.

– Det er lettere for utenlandske aktører å få operatørskap. Med Carcara-feltet er vi faktisk den første utenlandske aktøren som bygger ut et felt helt fra grunnen. Jeg tror blant annet dette er gjort for å få mer kompetanse til Brasil, sier Øvrum.

– Hvilken kompetanse kan spesielt overføres fra norsk til brasiliansk sokkel?

– Ganske mye. Teknologi, økt utvinning, sikkerhet, miljø og bærekraft. Og fornybar! Vi vil utvikle offshorevind der og er allerede medeier i et solanlegg, sier Øvrum.

50 prosent kvinner

Det brasilianske arbeidslivet er imidlertid ganske annerledes enn det norske. Derfor kreves det tilvenning både for Øvrum og de brasilianske medarbeiderne. Øvrum ønsker å ta med Equinors verdier fra Norge også til Brasil.

– Blant annet når det gjelder likestilling. At det er like muligheter for kvinner og menn, unge og eldre, sier hun.

– Ledergruppen min består av 50 prosent kvinner. Det gjelder ikke mange ledergrupper i Brasil – det skal jeg love deg!